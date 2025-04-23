В Набережных Челнах хирург одного из медицинских учреждений предстанет перед судом за врачебную ошибку, которая причинила тяжкий вред здоровью пациента. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хирург из Набережных Челнов предстанет перед судом за врачебную ошибку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Хирург из Набережных Челнов предстанет перед судом за врачебную ошибку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре 2023 года во время проведения полостной операции 44-летнему пациенту врач оставил в брюшной полости инородное тело. Это привело к развитию абсцесса и необходимости проведения повторного хирургического вмешательства для устранения последствий врачебной ошибки.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов