В Кингисеппе убит полицейский

В Кингисеппе полицейский был смертельно ранен при попытке задержания мужчины, разыскиваемого за преступление. Нападавший скрылся, ведется его розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел у дома 22 на проспекте Карла Маркса. Погибший — 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. Он обратил внимание на прохожего, который по приметам был схож с «разыскиваемым за совершение противоправных действий». При попытке задержания злоумышленник ударил полицейского ножом в шею, после чего скрылся.

После убийства по тревоге срочно подняли весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировку на преступника передали в соседние районы. На место ЧП выехало руководство областного ГУ МВД. СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).