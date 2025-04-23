Уголовное дело экс-начальника колонии строгого режима вернули в прокуратуру

Чусовской суд вернул уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова в прокуратуру для устранения недостатков. Об этом сообщает портал Ura.ru. Основанием для этого стало выявленное в ходе суда различие между текстами обвинительного заключения, находящегося на руках у подсудимого и хранящегося в материалах уголовного дела. Представитель СУ СКР по Пермскому краю заявил в суде, что это вызвано технической ошибкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Экс-начальник исправительной колонии №37 Илья Асламов обвиняется в получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в апреле 2023 года он получил через посредника 150 тыс. руб. за совершение действий в пользу одного из осужденных. Всего господин Асламов требовал 200 тыс. руб. В марте 2024 года он был задержан, суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

Исправительная колония №37 имеет строгий режим содержания и располагается в Чусовском городском округе. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Колония рассчитана на пребывание 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял исправительное учреждение с 1 июня 2021 года.