Воткинца осудили за вырубку и кражу деревьев на сумму более 500 тысяч рублей

Воткинский районный суд Удмуртии признал 60-летнего жителя Воткинска виновным в незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и их краже (ст. 158 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он совершил хищение на сумму более 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что весной 2024 года подсудимый без каких-либо разрешений и договоров купли-продажи лесных насаждений с Администрацией Воткинска, срубил ели и березы в лесном массиве МО «Город Воткинск» в объеме почти 15 куб. м, а также похитил 19,4 куб. м сухостойных деревьев. Древесину он перевез на пилораму. Подсудимый признал вину в полном объеме.

22 апреля суд приговорил осужденного к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Кроме того, в собственность государства были конфискованы две бензопилы, трактор и автомобиль УРАЛ, используемые подсудимым при совершении преступлений.