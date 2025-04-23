Бывший замминистра здравоохранения Прикамья покинул должность главы минсоцзащиты Тамбовской области

Бывший заместитель министра здравоохранения Прикамья, экс-главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев, занимавший в последнее время должность главы минсоцзащиты и семейной политики Тамбовской области, ушел в отставку. Как сообщает «Ъ-Черноземье», он написал заявление об увольнении по собственному желанию, последним рабочим днем господина Мальцева станет 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мальцев

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области Михаил Мальцев

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

Михаил Мальцев родился в Перми. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и Высшую школу экономики по специальности «Менеджмент организации». С августа 2017 года по апрель 2022 года занимал должность заместителя министра здравоохранения Пермского края. С апреля 2020 года по октябрь 2023 года возглавлял Пермский краевой наркодиспансер.

В ноябре 2023 года господин Мальцев был назначен советником губернатора Тамбовской области. В январе 2024 года был назначен на должность министра соцзащиты и семейной политики Тамбовской области.