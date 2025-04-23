«В НХЛ есть одно достижение, которое точно не покорится никому»

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стенли встретились «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Александр Овечкин продолжает забивать в play-off НХЛ. Российский нападающий оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу. Теперь от легендарного форварда ждут новых рекордов. Каких еще успехов может достичь Овечкин? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

После каждой шайбы Овечкина любители статистики тут же фиксируют какой-то новый рекорд. Например, в матче с «Монреалем» нападающий повторил достижение Сергея Федорова в «Вашингтоне» по голам на этой стадии для игроков старше 39 лет. Кроме того, в этом сезоне Александр может обойти канадца Мориса Ришара, который в далеком 1953-м стал лучшим снайпером и выиграл Кубок Стенли. Дело за малым — Овечкину с «Вашингтон Кэпиталз» необходимо выигрывать трофей. И команда вполне может это сделать.

В этом сезоне она выступает блестяще, отмечает хоккейный эксперт Андрей Николишин, который сам не один сезон провел в НХЛ: «Как играет команда, как она преобразилась! И независимо от того, Овечкин в составе или нет, "Вашингтон Кэпиталз" продолжает играть. Это говорит о том, что коллектив здоровый, и в команде все до мелочей расставлено на свои места».

Есть еще один рекорд, который Овечкин может побить. Это количество шайб в НХЛ с учетом play-off. Ведь достижение россиянина, которое мир отмечал с таким размахом, это голы нападающего в матчах регулярного чемпионата лиги. Если же говорить об абсолютном рекорде с учетом противостояния команд в Кубке Стенли, то пока россиянин по-прежнему уступает Уэйну Гретцки, который забросил 1016 шайб за карьеру. А на счету Александра с учетом play-off 971 шайба. То есть для того, чтобы бы стать лучшим бомбардиром НХЛ без как бы то ни было оговорок, Овечкину нужно забросить еще 46 шайб. Пока российский форвард Вашингтона справляется.

Дубль в первом же матче play-off с «Монреалем» яркое тому подтверждение. К тому же у него в запасе еще один сезон. Не исключено, что и потом Овечкин останется за океаном, что бы установить рекордную планку на недосягаемую высоту, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «Александр Овечкин, скорее всего, продолжит свою карьеру в НХЛ. Это тираж, касса, это уникальный рекорд. Овечкин может поставить себе такую историческую задачу».

Но есть одно достижение в заокеанской лиге, которое точно не покорится никому — это рекорд Гретцки по результативным передачам. Здесь канадец останется непревзойденным, ведь на его счету 1963 паса, после которых партнеры звезды забрасывали шайбы. Для сравнения у Овечкина 726 таких передач. Овечкин и Гретцки слишком разные игроки. На этом акцентирует внимание Сергей Федоров, который выходил на лед как с одним, так и с другим: «Нет смысла их сравнивать. У них разные амплуа. Уэйн мог отдать передачу, курсируя вообще в другую сторону от ворот, и она точно ложилась на клюшку. Его партнеры, конечно, забивали очень красивые, легкие голы».

У Овечкина другие игровые достоинства. Российский хоккеист наверняка еще не раз отличится в этом сезоне. Приблизится к новому рекорду по заброшенным шайбам, который много лет считали вечным, Александр может уже ночью. Второй матч серии одной 1/8 финала Кубка Стенли «Вашингтон Кэпиталз»—«Монреаль Канадиенс» стартует в 02:00.

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Владимир Осипов