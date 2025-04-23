«Лидером рейтинга стал жилой комплекс в районе Хорошево-Мневники»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты в этом сегменте предпочитают покупатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

На долю 15 наиболее востребованных новых домов бизнес-класса в Москве за три месяца пришлось более 45% сделок. И это на 20% больше, чем год назад за аналогичный период, но почти на 15% меньше, чем в последнем квартале 2024-го, посчитали специалисты компании «Метриум». В топ-15 таких проектов на первичном рынке города к середине весны произошли перестановки, появились четыре новых объекта.

Лидером рейтинга стал жилой комплекс на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. За три месяца здесь подписано более 400 договоров долевого участия, 6,5% от всех сделок. Второе место — у масштабной застройки в Даниловском районе. Этому проекты клиенты отдали предпочтение 346 раз, чуть больше 5,5% от всех контрактаций в сегменте. На третьем месте еще один крупный проект здесь же: 283 квартиры и около 4,5% от общего объема сделок в бизнес-классе.

«Клиенты данного класса зачастую отдают предпочтение новым домам в экологичных локациях, которые реализуются в соответствии с концепцией "город в городе",— отмечают эксперты компании MR Group. — Такие объекты характеризуются как благоприятным природным окружением, так и насыщенной инфраструктурой». Спрос на новостройки бизнес-класса просел относительно конца 2024 года, но все за год, напротив, подрос, резюмируют брокеры. На уровне потребительской активности отразилась ситуация на ипотечном рынке. Тем не менее ряд клиентов бизнес-класса переориентировались на рассрочки и субсидированные программы.

Светлана Бардина