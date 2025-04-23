МИД Катара: военное присутствие в Сирии должно основываться на принципе суверенитета

Любое соглашение о размещении или сохранении военных баз в Сирии должно основываться на принципах законности и суверенитета Дамаска, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в интервью «Ъ». По его словам, руководство Катара не поддерживает навязанные решения, которые игнорируют голос сирийского народа.

«Что касается иностранного военного присутствия, то в Катаре исходят из того, что любое соглашение должно основываться на принципе суверенитета Сирии и на принципе законности»,— сказал представитель дипведомства, подчеркнув, что в конечном счете сирийцы сами, а не под диктовку извне, должны решать этот вопрос в рамках всеобъемлющего политического процесса.

«Позвольте мне быть откровенным: мы не можем поддерживать навязанные решения, которые игнорируют голос сирийского народа»,— отметил он.

«Позиция Катара по Сирии всегда основывалась на поддержке политического решения, отражающего законные чаяния сирийского народа,— добавил господин аль-Ансари. — Этот принцип не изменился. Изменились политические реалии на земле».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, события декабря 2024 года изменили динамику в Дамаске и в регионе в целом.

Катарские руководство внимательно изучает, как это может повлиять на региональную стабильность и на собственные интересы Дохи, пояснил он. «Мы поддерживаем контакты с международными партнерами и самими сирийцами, чтобы оценить дальнейшие шаги»,— отметил официальный представитель МИД.

8 декабря к власти в Сирии пришла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад подал в отставку и уехал в Россию, где получил политическое убежище. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ).

Полную версию интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая