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Екатерина Маренникова покинула пост главного тренера гандбольной «Лады»

Екатерина Маренникова отстранена от должности главного тренера гандбольной «Лады». Покинул свою должность и ее помощник Александр Каширин. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

До конца текущего сезона управлять командой будет тренерское трио — Ирина Близнова, Алексей Жаворонков и Любовь Коротнева. В четвертьфинале плей-офф чемпионата страны «Лада» сыграет с «Черноморочкой» из Новороссийска. Первая встреча серии пройдет в Тольятти 25 апреля.

В минувшие выходные «Лада» проиграла оба матча Финала четырех Кубка России, который проходил в Астрахани.

Андрей Сазонов

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