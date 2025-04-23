Жителя Чебоксар заключили под стражу за избиение знакомого до смерти

В Чебоксарах 41-летнего местного жителя взяли под стражу за избиение знакомого, повлекшее смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

По данным следствия, вечером 16 апреля фигурант, временно проживавший в квартире знакомого, в ходе совместного распития алкоголя вступил в конфликт с одним из присутствующих. Он нанес последнему не менее 30 ударов ногами по голове, туловищу и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Артём Дергунов