Сенатор Валерий Радаев рассказал, как сайгаки угрожают саратовским посевам

Набеги сайгаков попали в разряд одних из самых важных проблем Саратовской области. Об этом на заседании в облдуме сообщил сенатор Валерий Радаев в отчете о работе в Совете Федерации.

Валерий Радаев сообщил, что на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию был поднят «весомый вопрос», касающийся набега сайгаков. «Эта проблема актуальна для районов левобережья, приводит к значительным последствиям для местных аграриев, — предупредил господин Радаев. — Высокая плотность популяции сайгаков наносит ощутимый ущерб посевам сельскохозяйственных культур, продуктивности пастбищ и сенокосов, а также ограничивает доступность водопоев для сельскохозяйственных животных».

Сенатор предупредил, что в результате аграрии из Новоузенского, Питерского, Александрово-Гайского районов «будут вынуждены, к сожалению, сокращать площади под зерновыми культурами, что может привести к негативным изменениям в структуре посевных площадей и затронуть экономику этих сельскохозяйственных районов в целом».

«Это вызывает серьезные опасения как у местных производителей, так и у власти, ведь сокращение посевных площадей может привести к дефициту продовольствия и ухудшению финансового положения фермеров»,— предупредил господин Радаев.

По его мнению, необходимы меры для решения этой проблемы, включая разработку эффективных механизмов контроля численности сайгаков и оказание поддержки аграриям, пострадавшим от их набегов. Методы контроля за популяцией сенатор оглашать не стал.

Татьяна Смирнова