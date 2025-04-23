В Крыму осудили обвиняемых в хищении 163 млн рублей на муниципальных контрактах

Сакский районный суд вынес приговор по делу о хищении более 163 млн руб., допущенном при исполнении муниципальных контрактов на строительные работы в районе Сакского лечебного озера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Как следует из материалов дела, в 2016 году между муниципальным казенным учреждением и организацией, возглавляемой подсудимыми, были заключены четыре контракта на сумму свыше 1,3 млрд руб. Подрядчик взял на себя обязательства по проведению строительно-монтажных работ на нескольких объектах, однако, как установило следствие, фактически была выполнена лишь первая стадия.

В дальнейшем, несмотря на фактическое неисполнение условий, на основании представленных документов, подтверждающих якобы завершенные работы, на счет организации были перечислены более 163 млн руб. из средств местного бюджета.

Уголовное преследование началось после проверки, проведенной межрайонной прокуратурой совместно с МВД. В отношении соучастников, действия которых также квалифицированы как противоправные, материалы выделены в отдельное производство.

Суд признал подсудимых виновными и, приняв во внимание позицию государственного обвинения, назначил наказание в виде одного и трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Иск прокуратуры о возмещении причиненного ущерба в полном объеме удовлетворен.

Вячеслав Рыжков