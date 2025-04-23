В Башкирии главу отдела ФГУП «Охрана» подозревают в получении взяток

62-летний начальник команды отдела военизированной охраны сибайского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют получение взятки от подчиненных в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Башкирии.

По словам информированного источника «Ъ-Уфа», сотрудник Росгвардии получил от трех подчиненных взятки на общую сумму свыше 620 тыс. руб.

По версии следствия, подозреваемый с 2019 по 2024 года оформлял своих подчиненных на вакантные должности в «Охране». Угрожая им дисциплинарным взысканием и увольнением, он требовал от сотрудников ежемесячно передавать ему полученную по совместительству зарплату, которую потратил на личные нужды. Один из пострадавших обратился в ФСБ.

«Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, ущерба, нанесенного бюджету организации, а также проводится анализ финансовой документации»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Венера Хисамова