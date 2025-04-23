В Саратовской области ограничат розничную продажу алкоголя

В Саратовской области решено ужесточить продажу алкогольной продукции. На заседании областной думы председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова напомнила основные положения закона.

В целях «защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан» предлагается установить запрет розничной продажи алкогольной продукции за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых и организуемых по решению высшего исполнительного органа области, органов местного самоуправления, проводимых на открытых площадках — парках, скверах, улицах и других территориях общего пользования в местах их проведения.

В законопроекте предусмотрено, что в стационарных торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, в том числе в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных к ним помещениях, в которых вход для покупателей и посетителей находится со стороны подъезда, также будет запрещена розничная продажа спиртного.

Покупатель не сможет приобрести в свою тару разливное пиво, сидр, пуаре, медовуху и другие подобные напитки в стационарных торговых объектах в многоквартирных домах или пристройках к ним.

«Предлагаемые ограничения направлены на снижение количества правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, призваны уменьшить количество алкомаркетов,— считает госпожа Колесникова. — Срок вступления в силу вышеуказанных положений — с 1 сентября 25 года».

Проект закона прошел оценку регулирующего воздействия. На него получены все положительные. Депутаты поддержали новеллу.

Никита Маркелов