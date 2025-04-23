Въезд на Советскую площадь закроют на две недели

В Ярославле запретят проезд на Советской площади с 24 апреля по 8 мая. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период подготовки мероприятий в честь 80-летия Победы. Движение будет ограничено и на улицах Кирова и Нахимсона, на подъездах к площади.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках празднования Дня Победы на Советской площади планируется торжественное шествие войск и техники Ярославского гарнизона, а также проведение акции «Бессмертный полк».

Алла Чижова