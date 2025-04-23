В Татарстане на 50 тыс. руб. оштрафовали владельца нефтеналивного причала за нарушения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане оштрафован владелец нефтеналивного причала за нарушения безопасности

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ В Татарстане оштрафован владелец нефтеналивного причала за нарушения безопасности

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения в эксплуатации гидротехнического сооружения в поселке Нефтебаза Тукаевского района. Проверка показала, что коммерческая организация, владеющая нефтеналивным причалом на реке Кама, не проводила обязательные проверки состояния конструктивных элементов сооружения.

Такие нарушения требований технических регламентов создавали потенциальную угрозу безопасности людей и судоходства.

Камский транспортный прокурор внес представление руководству компании с требованием устранить недостатки. В настоящее время разработан комплекс мероприятий по приведению причала в надлежащее состояние, а устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

По результатам проверки Ространснадзор привлек организацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов.

Артём Дергунов