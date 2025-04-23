На Дону фантомная компания продала более 40 тонн молочной продукции

В Ростовской области обнаружили и пресекли деятельность фантомной молочной компании ООО «Фрешмилк». Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Специалисты проанализировали сведения о компании с помощью компонентов «Меркурий» и «Цербер» (входят в информационную систему ФГИС «ВетИС»). Выяснилось, что производство ООО «Фрешмилк» находится в городе Каменске-Шахтинском, хотя по ИНН компания расположена в Московской области. Сотрудники службы выехали по адресу регистрации площадки и не обнаружили там никаких признаков производственной деятельности.

Кроме того, на площадке предприятия оформляли производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы на крупные объемы молочной продукции. Подозрение у сотрудников службы вызвал и тот факт, что за короткий период времени ООО «Фрешмилк» реализовала более 40 т. молочной продукции.

Для предотвращения введения в оборот и легализации продукции неизвестного происхождения регистрация уполномоченного лица хозяйствующего субъекта аннулирована. В адрес предприятия направили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Площадка переведена в статус «Фантомная площадка».

Мария Хоперская