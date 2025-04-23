Бизнес-класс под знаком «люкс»

Фото: предоставлено ООО СЗ "Арт-Сити"

21 апреля в отеле Sheraton Plaza прошла презентация курортной резиденции «Пьермонт» от компании Hart Development.

Ведущие специалисты региона в сфере недвижимости и гости мероприятия познакомились с новым игроком уфимского рынка жилой недвижимости и узнали, что dolce vita, или философия наслаждения жизнью с любовью к каждому ее мгновению, доступна теперь не только итальянцам. Убедиться в этом могут и все жители Уфы.

Фото: предоставлено ООО СЗ "Арт-Сити"

Кроме того, организаторы мероприятия подготовили поистине уникальный подарок для риелторов, пришедших на презентацию, — тренинг от ведущего эксперта в области продаж Владимира Якубы. Информация, которой он поделился с гостями, была полезна не только продающим специалистам, но и всем, кто хочет развить лидерские качества и повысить уровень навыков в переговорах.

Кстати, Hart Development — одна из немногих компаний, которая не скупится на обучение своих сотрудников. Это и понятно: чем выше профессиональная грамотность, тем эффективнее результат. Об этом говорит новый проект девелопера.

Фото: предоставлено ООО СЗ "Арт-Сити"

La vita e bella!*

Создать в сердце Башкирии курортную резиденцию архитекторов проекта вдохновили городки западной Италии с их неспешным ритмом жизни, наполненной солнцем и домашним уютом. «Пьермонт» — это три дома разной этажности, которые расположатся в тихом спальном районе Зеленой рощи на улице Зайнаб Биишевой. Из окон квартир открывается прекрасный вид на город и реку Белую.

Для рынка жилой недвижимости Уфы реализация подобного проекта —действительно событие знаковое. Потребителя конечного продукта сейчас сложно чем-то удивить. Но предложение компании Hart Development можно назвать действительно необычным. «Пьермонт» позиционируется как жилой комплекс бизнес-класса, но по уровню предлагаемого сервиса, качеству проработки архитектурного облика и уровню приватности для собственников квартир он скорее соответствует премиум-сегменту. В применении к резиденции смело можно использовать слово «элитный». Для большинства это означает дорогой, но в данном случае это скорее синоним комфорта, стиля и удобства.

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Согласитесь, каждому из нас будет приятно провести время с семьей на собственной террасе или встретиться с друзьями на территории закрытого двора-парка. Особенно впечатлят, что это не классический двор со скамейками, клумбами и фонтаном, а разноуровневое пространство для отдыха. Это позволяет сохранять уединение и чувствовать себя в центре мегаполиса, как на уютной итальянской вилле.

Планировки квартир и внутренняя отделка удовлетворят самый взыскательный вкус. Хотите ли вы небольшую квартиру или предпочитаете двухуровневые урбан-виллы с собственным патио — застройщик предоставит широкий выбор. Особое внимание дизайнеры компании уделяют внешней и внутренней отделке, используя только натуральные материалы и проверенные временем архитектурные решения в итальянском стиле.

Кстати, о круглосуточной безопасности создатели резиденции позаботились особенно, поскольку сегодня это один из главных критериев качества жизни.

И конечно, изюминка курортной резиденции — три лобби, выполненные в разной стилистике — от римской классики и строгости Милана до флорентийской романтики и благородства. Здесь можно провести переговоры и деловые встречи.

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Можно сказать, что «Пьермонт» — это не просто квартиры, это образ жизни.

Современные урбанистические идеи здесь гармонично сочетаются с итальянским шиком и строгостью античного Рима. Можно ли создать дом мечты? Можно! И это уже делают специалисты Hart Development.

Кстати, о застройщике. Эта динамично развивающаяся компания — новый игрок на рынке жилой недвижимости Уфы, который не только громко заявил о себе амбициозным проектом, но и уже зарекомендовал себя как надежный партнер. Не так давно он профинансировал завершение строительства проблемного объекта на улице Пархоменко. История этого печально известного долгостроя знакома многим уфимцам. Впрочем, называть компанию новичком, пожалуй, не совсем корректно. За плечами строительного сектора команды Hart Development стоят выполненные проекты более чем в 20 городах России, также в команду вошли специалисты с многолетним опытом работы в архитектуре, дизайне и маркетинге. А это означает, что подход к строительству первой в Уфе курортной резиденции «Пьермонт» будет на высоте.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

La vita e bella! * (итал.) — Жизнь прекрасна!

ООО СЗ «Арт-Сити»