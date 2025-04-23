Катар видит большой потенциал для сотрудничества с РФ в случае отмены санкций

Власти Катара заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией и видят большой потенциал для его расширения в случае отмены или модификации антироссийских санкций. Об этом в интервью «Ъ» заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imad Creidi / Reuters Фото: Imad Creidi / Reuters

«В самом деле международные санкции являются фактором, который определяет операционные аспекты этого сотрудничества. Однако они не изменили основополагающее желание обеих сторон искать взаимовыгодные возможности для сотрудничества»,— сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, в Дохе видят большой потенциал для расширения сотрудничества в области энергетики, логистики и сельского хозяйства в том случае, если санкции против России будут сняты.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москву в Кремле указывали, что в 2024 году товарооборот России и Катара составил $78,7 млн. На переговорах в Москве катарский лидер и президент РФ Владимир Путин обсудили торгово-экономические отношения, в том числе вопросы увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Qatar Investment Authority (QIA) также объявили о создании новой инвестиционной платформы объемом $2 млрд, нацеленной на проекты в сферах технологий, здравоохранения и добычи минералов.

Полную версию интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая