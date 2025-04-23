В этом году липецкие фермеры могут получить до 322,5 млн рублей в виде грантов

Фермеры Липецкой области в этом году могут получить до 322,5 млн руб. в виде грантов. Об этом сообщили в региональном правительстве. В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования было выделено порядка 320 млн руб.

Заявки на программу «Агростартап» принимаются до 18 мая, на гранты для развития семейных ферм, материально-технической базы сельхозкооперативов и начинающих сельхозкооперативов — до 21 мая.

«Государственная поддержка фермерства — одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области»,— прокомментировал липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Малые формы хозяйствования играют важную роль в аграрной экономике региона. По предварительным данным, в 2024 году они произвели продукции на 44,8 млрд руб. Их доля в производстве сельхозпродукции составила 18,6% в животноводстве и 24,3% — в растениеводстве. Личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в 2024 году собрали 67% от общеобластного объема плодов и ягод, 60% картофеля и 41% овощей, произведя 21% яиц и 19% молока.

Анна Швечикова