В развитие туризма на Северном Кавказе инвестируют 13 млрд рублей

Инвестиции в развитие туристической инфраструктуры Северного Кавказа в 2025 году достигнут 12,9 млрд руб. Об этом сообщил на заседании совета директоров института развития СКФО вице-премьер Александр Новака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ

Генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов отчитался о деятельности компании за 2024 год. По его словам, с 2021 года организация участвует в проектах общей стоимостью 139 млрд руб. Примерно 70% этих средств направлены на создание и совершенствование курортных зон, остальные вложения распределены между другими секторами экономики Северо-Кавказского федерального округа.

Значительно усилилась роль банковского сектора в финансировании проектов региона. Если в 2021 году банки не участвовали в этом процессе, то в 2024 году их доля превысила треть от общего объема инвестиций.

На курортах региона функционируют 76 резидентов особой экономической зоны с заявленным объемом инвестиций 158 млрд руб. В 2024 году этот статус получил 21 новый участник, а в первом квартале 2025 года присоединились еще 10 компаний.

Николай Аксенов