В Казани полиция приехала к мужчине, выставившему годовалого ребенка за окно

В Казани в ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором мужчина держит маленького ребенка на внешнем карнизе окна. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Полиция прибыла по указанному адресу для разбирательства.

Как выяснилось, 27-летний житель Елабуги приехал к сестре, чтобы присмотреть за ее двумя детьми. Когда один из них начал капризничать, мужчина открыл окно и, удерживая ребенка на руках, вынес его на наружный козырек, объяснив это желанием «дать годовалому племяннику подышать воздухом».

В отношении родителей ребенка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Советского района Казани для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов