В Самарской области поднимут оклады педагогическим работникам на 12,2 - 20,5%
В среду, 23 апреля, подписано постановление правительства Самарской области о повышении должностных окладов педагогических работников на 12,2 - 20,5 % в зависимости от типа образовательного учреждения, в котором они работают. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Федорищев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам губернатора Самарской области, документ предусматривает повышение окладов с 1 апреля текущего года.
«В результате среднемесячная зарплата педагогических работников должна достигнуть уровня, установленного Указом Президента», — отмечает Вячеслав Федорищев.