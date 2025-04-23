В Самарской области поднимут оклады педагогическим работникам на 12,2 - 20,5%

В среду, 23 апреля, подписано постановление правительства Самарской области о повышении должностных окладов педагогических работников на 12,2 - 20,5 % в зависимости от типа образовательного учреждения, в котором они работают. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Федорищев.

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По словам губернатора Самарской области, документ предусматривает повышение окладов с 1 апреля текущего года.

«В результате среднемесячная зарплата педагогических работников должна достигнуть уровня, установленного Указом Президента», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева