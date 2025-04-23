Ущерб соцобъектам Хакасии от урагана оценили в 48 млн рублей

Ураган в Республике Хакасия нанес ущерб социальным объектам на сумму 48 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания республиканской комиссии по ЧС, состоявшегося 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ураган ударил по территории региона 5 апреля. От стихии пострадали в общей сложности 107 социальных объектов. Примерно половина из них — в Усть-Абаканском районе и городе Черногорске.

«Из резервного фонда выделено более 4 млн руб. на восстановительные работы административного здания в Абакане и трех зданий МФЦ (Абакан, Усть-Абакан, Аскиз)»,— отметили в правительстве. Кроме того, 1 млн руб. выделен 76 пострадавшим гражданам в качестве единовременной помощи. Всего было подано 762 заявления на оказание такой помощи.

Валерий Лавский