Садоводство увлекло подростков Башкирии

Жители республики стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года количество пользователей онлайнресурсов с практическими рекомендациями для дачников увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом один из самых высоких показателей по объемам трафика зафиксирован среди подростков 14-17 лет.



Фото: пресс-служба МегаФона

Согласно исследованию МегаФона, основанном на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками о рассаде и садовых лунных календарях в регионе пользуются дачники в возрасте от 45 до 54 лет. На эту возрастную группу приходится больше трети тематического дата-трафика.

В этом году также наблюдается значительный рост использования цифровых платформ с рекомендациями по огородничеству среди башкортостанцев младше 17 лет. За год объем интернет-данных юных садоводов в регионе возрос на 41%. Для сравнения активность аудитории 34-44 лет увеличилась лишь на 9%, а 18-24 лет — на 5%.

За год количество женщин из республики на профильных сайтах и в приложениях возросло на 23%. Они пользуются этими ресурсами в 2,5 раза чаще мужчин, число которых увеличилось на 18%. Как правило, жители Башкирии активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объёмы трафика превышают среднегодовой показатель на 60%.

«С интернетом в смартфоне можно мгновенно найти экспертный совет о садоводстве, что особенно ценно для начинающих дачников. Каждый год мы заблаговременно проводим работы в садовых массивах и сельских поселениях, чтобы предоставит надёжную связь в новом сезоне. К примеру, в этом году запустили дополнительное телеком-оборудование в деревне Новосубхангулово в Бурзянском районе. Наши инженеры задействовали здесь низкие и средние диапазоны частот и обеспечили скорость передачи данных до 80 Мбит/c. Такое качество позволяет в полной мере использовать все современные цифровые сервисы», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «Мегафон»