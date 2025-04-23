Лавров: новый раунд переговоров России и США состоится скоро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что следующий раунд переговоров делегаций России и США состоится скоро. Подробностей он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Помимо контактов по урегулированию российско-украинского конфликта Москва и Вашингтон проводят отдельные консультации по восстановлению работы дипмиссий и восстановлению отношений. Пока прошло две подобные встречи: 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Стороны планировали продолжать диалог по этому вопросу.

Лусине Баласян