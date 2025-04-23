В Красноярском крае экс-главу района осудят за ущерб лесу на 467 млн рублей

Уярский райсуд Красноярского края рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главы администрации Уярского района, обвиняемой в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) при отчуждении земельного участка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2021 года фигурантка дела передала местному предпринимателю в аренду земельный участок сельхозназначения площадью 100 га в районе деревни Семеновка. Бизнесмен намеревался использовать его для сенокошения. Но поскольку земельный участок частично был занят лесом, его нельзя было передавать в частное пользование. Как установили правоохранители, краевое министерство лесного хозяйства сообщило об этом главе администрации. Однако фигурантка дела не стала расторгать договор аренды, и участок не был снят с кадастрового учета.

Арендатор вырубил 38,5 га леса, а заготовленную древесину продал. Ущерб от действий предпринимателя Лесному фонду оценивается в 467 млн руб.

«Уведомление министерства не соответствовало требованиям законодательства и не позволяло определить место наложения границ земельного участка с лесным фондом РФ. Я не знала и не могла знать, что арендатор подготовит проект культуртехнических работ на земельном участке»,— заявила обвиняемая.

Александра Стрелкова