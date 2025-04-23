Прощание со скульптором Церетели началось в храме Христа Спасителя

В Москве в храме Христа Спасителя началась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели, передает корреспондент «Ъ». Траурные венки на церемонию направили президент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, правительство Москвы, Минкультуры, Союз художников России и др. Представители грузинской диаспоры в России посетили церемонию в национальных костюмах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Панихиды по Зурабу Церетели пройдут в Тбилиси 24 и 25 апреля в Музее современного искусства. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне. Скульптора похоронят рядом с женой Инессой Андроникашвили.

Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля от остановки сердца в возрасте 91 года. Он был главным художником XXII Олимпийских игр в Москве в 1980 году. В 1992 году скульптора назначили президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, а в 1996 году избрали послом доброй воли ЮНЕСКО. С 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Лауреат двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии РФ (1996).

Полина Мотызлевская, Полина Ячменникова