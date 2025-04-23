Путин потребовал больше использовать преимущества ИИ на фронте

Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии потребовал наладить выпуск систем на основе искусственного интеллекта для военных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

«Мы все говорим про искусственный интеллект — это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, — но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать»,— сказал президент (цитата по официальному сайту Кремля).

Он добавил, что у России есть и «другие разработки», однако сейчас необходимо сконцентрироваться на этом плане. По мнению господина Путина, развитие перспективных направлений — задача не завтрашнего, а сегодняшнего дня.

Екатерина Отрашкевич