Организатор пикета у самарской губдумы не смог оспорить штраф

Оставлено в силе решение об административном штрафе жителю Самары, который устроил одиночный пикет у здания губернской думы. Постановление вынес областной суд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в декабре 2024 года местный житель провел у здания регионального парламента пикет с плакатом, на котором были негативные высказывания о президенте РФ, членах «Единой России» и правительстве РФ. Специалисты пришли к выводу, что в этих высказываниях представители госвласти характеризовались как враги, источники вреда, зла и опасности.

В отношении участника пикета составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В январе 2025 года Ленинский районный суд Самары постановил оштрафовать нарушителя на 15 тыс. руб.

Однако он не согласился и подал жалобу. В ней заявитель настаивал на отсутствии в его действиях состава административного правонарушения . Также автор жалобы утверждал, что у него есть специальный статус, и необходимо получить согласие прокурора Самарской области на его привлечение к ответственности.

Георгий Портнов