Все желающие смогут получить георгиевские ленточки в Сбербанке

«Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 млн лент»,— сообщили в банке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В этом году акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Идея акции зародилась в 2005 году в РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша Победа. День за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».

«Георгиевская ленточка» — антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля.