«Амкар» расторг трудовой договор с исполнительным директором клуба

Исполнительный директор ФК «Амкар» Евгений Мелешин (на фото) покинул свою должность. Трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон с 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Мелешин

Фото: ФК «Амкар» Евгений Мелешин

Фото: ФК «Амкар»

Напомним, в феврале 2025 года свой пост покинул президент «Амкара» Валерий Чупраков, которого сменил Дмитрий Мартынов. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», по инициативе нового руководителя в клубе прошел аудит. В итоге проверяющие посчитали, что господин Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов.

Господин Мелешин занимал должность исполнительного директора ФК «Амкар» с апреля 2021 года.