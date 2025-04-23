«Амкар» расторг трудовой договор с исполнительным директором клуба
Исполнительный директор ФК «Амкар» Евгений Мелешин (на фото) покинул свою должность. Трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон с 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Евгений Мелешин
Фото: ФК «Амкар»
Напомним, в феврале 2025 года свой пост покинул президент «Амкара» Валерий Чупраков, которого сменил Дмитрий Мартынов. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», по инициативе нового руководителя в клубе прошел аудит. В итоге проверяющие посчитали, что господин Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов.
Господин Мелешин занимал должность исполнительного директора ФК «Амкар» с апреля 2021 года.