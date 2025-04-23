Катар может стать площадкой для переговоров РФ и США

Власти Катара следят за ходом переговорного процесса между Россией и США по мирному урегулированию на Украине и приветствуют все дипломатические пути решения, которые могли бы помочь снизить напряженность. Об этом в интервью «Ъ» заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. По его словам, Доха готова предоставить свою площадку для переговоров.

«Если наш посреднический опыт или наша переговорная платформа когда-либо будут полезны сторонам, Катар всегда готов способствовать переговорам»,— сказал господин аль-Ансари.

Однако это возможно лишь в том случае, если будет соответствующий запрос со стороны участников процесса, пояснил представитель внешнеполитического ведомства. «Мы всегда предлагаем возможности для решения проблем, а не принуждаем к тому, чтобы ими пользовались»,— отметил он. Представитель МИД Катара добавил, что Доха не навязывает свои услуги.

Катар с начала украинского конфликта выступает посредником и оказывает содействие сторонам по гуманитарному треку. В частности, Доха активно содействует воссоединению семей. 27 марта Россия передала Украине пятерых детей для воссоединения с родными. За все время в Россию вернулись 20 детей из 13 семей, на Украину и в третьи страны — 100 детей из 80 семей.

Полную версию интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая