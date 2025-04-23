Мошенники в Бугульме за сутки взломали три аккаунта на «Госуслугах»

За сутки в полицию Бугульмы поступило три заявления о взломе аккаунтов на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Жертвами мошенников стали 49-летняя женщина, 65-летний мужчина и 70-летняя пенсионерка. Неизвестные по телефону под разными предлогами попросили назвать проверочные коды из СМС и получили доступ к их аккаунтам.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Полиция предупредила, что сотрудники «Госуслуг» никогда не просят называть коды и пароли по телефону.

Дарья Сайфиева