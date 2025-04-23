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На Ставрополье стартовала акция по списанию долговых пеней за водоснабжение

ГУП «Ставрополькрайводоканал» запустил специальную программу поддержки должников, позволяющую избежать оплаты пеней при полном погашении задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 31 мая, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воспользоваться предложением могут жители многоквартирных домов и владельцы частного жилья, заключившие прямые договоры с предприятием.

Для списания пеней необходимо подать заявление с документами, подтверждающими погашение задолженности. Обращение можно подать лично, отправить почтой или по электронной почте.

Оплатить услуги можно несколькими способами: через официальный сайт компании с помощью QR-кода, в личном кабинете или мобильном приложении, в отделениях Единого расчетно-кассового центра, через Почту России, в филиалах Сбербанка или через сервис Сбербанк Онлайн, а также в кассах подразделений «Ставрополькрайводоканала».

Подобные акции предприятие проводило в 2024 году накануне Дня народного единства и Нового года. Тогда в них приняли участие 548 клиентов, которые погасили задолженность на сумму 6,1 млн руб. Общая сумма списанных пеней составила 1,57 млн руб.

Николай Аксенов

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