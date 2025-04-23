Ученые показали, как выглядят природные выбросы нефти на Байкале

Научные сотрудники Байкальского музея Сибирского отделения РАН опубликовали фотографии обнаруженных в этом году естественные выбросы нефти на Байкале. Так называемые «байкальские нефтепроявления» были найдены в районе деревни Сухая (республика Бурятия), где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу. Находка была сделана случайно, в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Байкальский музей Фото: Байкальский музей

«Эти природные нефтяные выходы (около 4 тонн в год) не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, изучаемое для понимания геологических процессов и экологии Байкала. Несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире», - уточняется в сообщении Байкальского музея.

Отмечается также, что феномен байкальских нефтепроявлений впервые описал известный естествоиспытатель Иоганн Гмелин после экспедиции на Байкал в период с 1733 по 1742 годы. Природные выбросы нефти на Байкале наблюдаются вдоль восточного берега.

Влад Никифоров, Иркутск