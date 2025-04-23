Красноярские школы получат инвентарь для лапты

В Красноярском крае для школ закупят 4 тыс. бит и мячей для игры в лапту. По данным правительства региона, такое поручение дал губернатор Михаил Котюков.

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«Это придаст дополнительный импульс развитию национального вида спорта, не только укрепит интерес к лапте, но и поможет вырастить новое поколение любителей спорта»,— процитировала пресс-служба правительства председателя региональной федерации лапты Александра Алтынцева.

В Красноярском крае занятия по мини-лапте входят в программу школьных уроков физкультуры. С 2023 года проходят соревнования по этому виду спорта на Кубок прокурора региона. В августе 2025 года в Красноярске запланированы всероссийские соревнования по лапте среди юниоров и юниорок (15-17 лет) Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Валерий Лавский