Завод в Лермонтове увеличил производство минеральных удобрений на 10%
За год завод минеральных удобрений «Алмаз удобрения» в Лермонтове увеличил объем выпуска продукции на 10%. За последние пять лет изготовление различных минеральных удобрений на заводе возросло в 1,4-3 раза, сообщает «МК-Кавказ» со ссылкой на заместителя генерального директора по производству предприятия Сергей Тихонов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«На сегодняшний день предприятие ежемесячно производит около 15 тыс. т минеральных удобрений фосфатной группы, а также промышленных химикатов»,— сообщил Сергей Тихонов.
Продукция завода поставляется на экспорт во многие страны мира.