Завод в Лермонтове увеличил производство минеральных удобрений на 10%

За год завод минеральных удобрений «Алмаз удобрения» в Лермонтове увеличил объем выпуска продукции на 10%. За последние пять лет изготовление различных минеральных удобрений на заводе возросло в 1,4-3 раза, сообщает «МК-Кавказ» со ссылкой на заместителя генерального директора по производству предприятия Сергей Тихонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На сегодняшний день предприятие ежемесячно производит около 15 тыс. т минеральных удобрений фосфатной группы, а также промышленных химикатов»,— сообщил Сергей Тихонов.

Продукция завода поставляется на экспорт во многие страны мира.

Николай Аксенов