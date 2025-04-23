В Ижевске задержали вандалов, повредивших фасад дома на улице Пушкинская

Двоих ижевчан признали виновными в порче фасада ранее отреставрированного дома на перекрестке ул. Пушкинская и ул. Революционная, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В результате их действий был причинен ущерб на сумму 24 тыс. руб.

Полиция выяснила, что 21-летний и 17-летний жители города нанесли надписи краской на фасад здания в ночное время. В отношении них составлены административные протоколы за уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ). Вандалам назначен штраф.