В Саратовской области фирма выплатит 1 млн за коррупционное правонарушение

В Саратовской области суд по постановлению прокуратуры обязал коммерческую организацию выплатить штраф в размере 1 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Энгельса выяснила, что директор фирмы передал начальнику отдела федерального казенного учреждения денежные средства за содействие в отборе в качестве поставщика товаров для госнужд. Речь идет о сумме свыше 25 тыс. руб.

Незаконное вознаграждение получено в период с мая 2019 года по июнь 2021 года. Что касается взяткополучателя, ранее его осудили по уголовному делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Павел Фролов