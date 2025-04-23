В школах ростова осенью начнут выставлять оценки за поведение

С 2025 года в школах Ростовской области планируется ввести новую систему оценки результатов, которая коснется не только качества полученных знаний, но и поведения учеников. Минпросвещения разрабатывает критерии оценок за поведение. Как считает заместитель начальника отдела профессионального обучения ГКУ РО «ЦЗН г. Ростова-на-Дону» Любовь Антонюк, оценка за поведение — это внешняя опора, которая поможет ребенку для определения внутренней системы ценностей. Об этом она сказала в разговоре с «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«К разработке данного нововведения нужно подходить очень грамотно, чтобы сразу не похоронить данный проект, потому что оценка должна помогать, а не увеличивать пропасть между ученическим и учительским сообществом. Двойка за поведение могла бы ставиться в случае систематического нарушения школьных правил, агрессивного поведения или регулярного проявления неуважения к учителям и одноклассникам. Однако, такие ситуации требуют глубокого анализа и консультации со школьным психологом»,— прокомментировала эксперт в разговоре с «Ъ-Ростов».

Госпожа Антонюк также отметила, что оценка поведения — это деликатный вопрос, который требует внимательного подхода. «Важно учитывать такие аспекты как объективность, индивидуальные особенности, позитивное подкрепление. Скорее, здесь нужны не оценки, а какая-то система поощрений за хорошее поведение и наказаний за плохое»,— добавила она.

Валентина Любашенко