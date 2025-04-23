В Ростове некоторые улицы и садовые товарищества на сутки остались без воды

Сегодня, 23 апреля, несколько территорий в Ростове-на-Дону и окрестностях отключили от подачи воды. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Она уточнила, что причина ограничения в том, что в Первомайском районе донской столицы специалисты «Ростовводоканала» приступили к подключению нового участка сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, для проведения плановых работ с 9.00 воду перестали подавать в дома жилого района Суворовский, а также в хутор Ленинаван, СНТ «Садовод», «Импульс», «Братство», «Радуга», «Луч», «Факел», «Ветеран РСМ». Не получают ресурс и жители домов, расположенных в границах улиц Вятской, 2-ой Дополнительной, Особенной, Вавилова, Зрелищной, Оранжевой и Лелюшенко, переулков Днепровского, Нарядного и Современного.

Восстановить подачу воды специалисты планируют завтра, 24 апреля, к 9.00.

Константин Соловьев