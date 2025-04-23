КИФ-2025 предложит участникам около 50 деловых мероприятий

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) в 2025 году предложит участникам около 50 деловых мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба форума со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Александра Новака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На форуме будет исследована инвестиционная ситуация в ключевых направлениях экономики: предпринимательстве, агропромышленном комплексе, энергетике, транспорте, туризме, здравоохранении, международном сотрудничестве и социальных инициативах»,— уточняется в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году центральной темой КИФ станет «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Кавказский инвестиционный форум пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Цель мероприятия — повышение инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа.

Николай Аксенов