Бастрыкин хочет знать, когда отремонтируют дорогу в Ярославской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению провести проверку по факту ненадлежащего состояния дороги Суминское – Косково – Сельцо в Брейтовском районе. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Брейтово / Подслушано Фото: Брейтово / Подслушано

В конце марта в соцсетях появились кадры, на которых зафиксировано удручающее состояние дороги. Асфальта на дороге нет, а грунтовое полотно размывает при осадках. Ухудшает ситуацию наличие ям.

«В результате проезд автомобилей, в том числе транспортных средств экстренных служб, к домовладениям затруднен. Кроме того, использование разрушенного объекта влечет поломки маршрутных автобусов и отмену рейсового сообщения»,— отмечается в сообщении центра.

В соцсетях под постом о состоянии дороги появился ответ министерства дорожного хозяйства, согласно которому, «ремонт дороги Суминское – Косково – Сельцо не входит в планы на этот год, проезжее состояние дороги будет поддерживаться в рамках текущего содержания». Там пояснили, что прорабатывается возможность включения проблемного участка дороги в программу ремонта в последующие плановые периоды.

При этом, как отмечают в информационном центре, судебное решение о приведении дороги в порядок есть, но до сих пор не исполнено. Ярославский СК начал процессуальную проверку.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о принятом решении»,— уточнили в центре.

Алла Чижова