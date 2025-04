Лавров заметил отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Самарканде

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения мемориала «Скорбящая мать» в Самарканде, столице Узбекистана, отметил, что на нем присутствуют надписи только на узбекском и английском языках. Он обратил на это внимание министра иностранных дел республики Бахтиёра Саидова.

«Я смотрю, на английском там надпись. Ну, русского не вижу. Мать — это самое святое»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). Речь идет о надписи «You are always in our heart, my dear», что означает: «Ты всегда в моем сердце, дорогой».

Сергей Лавров находится в Узбекистане с двухдневным визитом. Сегодня планируются встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с ранее упомянутым главой МИДа. Будет обсуждаться дальнейшее развитие двусторонних отношений и подготовка к празднованию 80-летия Победы. Представители Узбекистана примут участие в параде на Красной площади.

Екатерина Отрашкевич