В Самарской области возбудили уголовное дело по факту отравления газом двух пожилых людей

Органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, 7 апреля в Похвистнево на ул. Кирова, 40 произошла утечка газа в доме. Двое пожилых жильцов дома погибли из-за отравления газом. Произошло это «в результате ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по обслуживанию газового оборудования работником территориального подразделения ООО “СВГК”».

Межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Руфия Кутляева