В Прикамье женщину подозревают в причинении смерти пятимесячному сыну

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Кудымкара. Как сообщает сайт управления, ей инкриминируется ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 21 апреля текущего года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и решила искупать своего пятилетнего сына. «Наполнив детскую ванну водой и поместив ребенка в нее, она оставила последнего без присмотра, в результате чего он погрузился в воду и погиб»,— сообщается в релизе.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.