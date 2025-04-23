Мелкие выбросы мазута нашли еще на трех участках побережья Анапы

В среду, 23 апреля, в районе побережья Анапы на трех участках зафиксированы незначительные нефтепродуктовые выбросы. Как сообщили представители муниципальных формирований Красноармейского, Мостовского и Староминского районов, следы мазута были обнаружены в ходе утреннего мониторинга, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, закрепленном за Красноармейским районом, выявлены локальные маслянистые загрязнения в прибрежной зоне. При этом береговая линия за валом осталась чистой. Аналогичные следы мазута зафиксированы представителями Мостовского района в районе детского лагеря «Приморский» в Витязево.

В районе базы отдыха «Ростовчанка» в Благовещенской, находящейся в зоне ответственности Староминского района, обнаружены водоросли, перемешанные с мазутом.

Муниципальные команды в первую очередь устраняют свежие следы загрязнений, после чего приступают к щадящей очистке песчаной полосы.

Вячеслав Рыжков