Городские фонтаны в Краснодаре заработают 25 апреля

В Краснодаре 25 апреля начнется сезон эксплуатации городских фонтанов. Подготовка к запуску находится на завершающей стадии: специалисты муниципальной службы проверяют работоспособность фильтрационных систем, настраивают подсветку, музыкальное сопровождение, корректируют работу форсунок и осматривают технические узлы и помещения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

К открытию сезона будут введены в эксплуатацию 11 фонтанов, в том числе на Платановом бульваре, на Казачьей площади у здания ЗСК, в сквере Дружбы народов, на улице Красной и у памятника святой Екатерине, в скверах им. Жукова, им. Гатова, а также на Главной городской площади, в Фестивальном сквере, у кинотеатра «Аврора» и у Дворца искусств КМТО «Премьера».

Работа фонтанов продлится до 4 ноября, после чего, в период с 5 по 16 ноября, коммунальные службы приступят к их консервации.

Вячеслав Рыжков