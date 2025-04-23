В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по непогоде

Жителей Краснодара предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые, согласно данным ЕДДС, ожидаются в краевом центре в период с 24 по 26 апреля. В указанные дни на территории города прогнозируется комплекс метеоявлений, включающий ливневые осадки, грозовую активность, град, а также усиление ветра с порывами до 20–22 м/с.

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Согласно информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14:00 23 апреля и до конца суток, а также в течение суток 24 и 25 апреля, и в ночные и утренние часы 26 апреля местами в восточной и южной частях края (за исключением черноморского побережья от Анапы до Магри и территории Сочи) возможны аналогичные неблагоприятные погодные проявления.

Власти призывают жителей проявлять осторожность и соблюдать меры безопасности, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру «112», доступному с городских и мобильных телефонов.

Вячеслав Рыжков